A Draghi esplode la maggioranza tra le mani: nuova lite tra Lega, Pd e 5S su eutanasia e droga (Di mercoledì 4 maggio 2022) La maggioranza che sorregge Mario Draghi è in fibrillazione su tutto e le scaramucce tra M5S e Pd, con al centro l’inceneritore, le armi all’Ucraina, riforma del catasto e Superbonus, ma in serata arriva anche una bella litigata a tre, con l’ingresso sul ring della Lega. E temi delicatissimi su cui servirebbe una maggioranza politica, più che un’ammucchiata come quella che Draghi ha messo su per tirare a campare, come il fine vita e la droga. Legare l’iter del fine vita con quello della proposta Romeo sulle tossicodipendenze è stata oggi la richiesta della Lega, durante la riunione congiunta delle commissione Giustizia e Sanità al Senato, proposta che ha provocato la reazione dei giallorossi. “Veramente già la scorsa volta avevano avanzato la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lache sorregge Marioè in fibrillazione su tutto e le scaramucce tra M5S e Pd, con al centro l’inceneritore, le armi all’Ucraina, riforma del catasto e Superbonus, ma in serata arriva anche una bella litigata a tre, con l’ingresso sul ring della. E temi delicatissimi su cui servirebbe unapolitica, più che un’ammucchiata come quella cheha messo su per tirare a campare, come il fine vita e lare l’iter del fine vita con quello della proposta Romeo sulle tossicodipendenze è stata oggi la richiesta della, durante la riunione congiunta delle commissione Giustizia e Sanità al Senato, proposta che ha provocato la reazione dei giallorossi. “Veramente già la scorsa volta avevano avanzato la ...

Advertising

zazoomblog : A Draghi esplode la maggioranza tra le mani: nuova lite tra Lega Pd e 5S su eutanasia e droga - #Draghi #esplode… - SecolodItalia1 : A Draghi esplode la maggioranza tra le mani: nuova lite tra Lega, Pd e 5S su eutanasia e droga… - ubaloatiotu : Mario Draghi, 'si può pagare in rubli': esplode la lite nel governo, il ministro 'zittito' dal premier - germanodefrance : Mario Draghi, 'si può pagare in rubli': esplode la lite nel governo, il ministro 'zittito' dal premier - d6e00e857e2340e : Mario Draghi, 'si può pagare in rubli': esplode la lite nel governo, Povera Italia con questi ministri stanno rend… -