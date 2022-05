Valentina Pegorer | «La libertà di prendersi i propri spazi»

(Di martedì 3 maggio 2022) Tra la sua nuova carriera di attrice, l'amore per la piccola Mina e il sogno d'amore con il compagno Boss Doms,si racconta tra progetti e voglia di indipendenza

Completano il cast Eva Moore,, Gabriella Giovanardi e c'è anche Vincenzo Salemme. - - per iscriverti alla Newsletter Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook Clicca qui per ...Nel cast troviamo anche Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Gabriela Giovanardi, Eva Moore, Maitè Yanes,, Giulia Perulli, Massimo Ceccherini. Direttamente da "Amici" la ballerina ...Ecco quali sono le location de Il sesso degli angeli, il film di Leonardo Pieraccioni uscito nei cinema nel 2022.Leonardo Pieraccioni, la Ferilli e le altre attrici parlano de Il sesso degli angeli, arrivato nelle sale italiane il 21 aprile 2022.