Uomo si avvicina a una bimba, mamma teme rapimento: linciato dalla folla (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAngri (Sa) – Non sono ancora noti tutti i dettagli di una vicenda accaduta nel pomeriggio ad Angri. Un pregiudicato, G.O., di cui non è certo lo stato di salute mentale, si è avvicinato barcollando ad un passeggino che ospitava una bimba, figlia di un finanziere di Ottaviano, e la madre ha temuto un rapimento. Il gesto ha scatenato la reazione dei presenti che lo hanno aggredito e malmenato. Sul posto carabinieri e mezzi di soccorso che hanno dovuto medicare l'Uomo che ha riportato diverse ferite e si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Scafati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

