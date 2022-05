Uefa, Ceferin presente alla semifinale di Europa League a Francoforte per discutere di riforme (Di martedì 3 maggio 2022) Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, sarà presente a Francoforte per la semifinale di Europa League tra l’Eintracht e il West Ham United. Il dirigente del massimo organismo calcistico europeo incontrerà infatti il presidente dei padroni di casa tedeschi, Alex Hellmann, tra i più contrari alla nuova riforma della Champions League prevista per il 2024. Il confronto dunque verterà principalmente su ciò, soprattutto sul criterio di qualificazione alla massima competizione europea per meriti storici e non per la posizione occupata in campionato, previsto dalla riforma della nuova Champions League. Il presidente della squadra tedesca infatti criticò duramente questa regola, ... Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Il presidente della, Aleksander, saràper laditra l’Eintracht e il West Ham United. Il dirigente del massimo organismo calcistico europeo incontrerà infatti il presidente dei padroni di casa tedeschi, Alex Hellmann, tra i più contrarinuova riforma della Championsprevista per il 2024. Il confronto dunque verterà principalmente su ciò, soprattutto sul criterio di qualificazionemassima competizione europea per meriti storici e non per la posizione occupata in campionato, previsto driforma della nuova Champions. Il presidente della squadra tedesca infatti criticò duramente questa regola, ...

