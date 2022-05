Ucraina, Salvini “Chiederò a Draghi se altre armi accorciano guerra” (Di martedì 3 maggio 2022) “Ne parlerò con Draghi già questa settimana: sono passati due mesi e mezzo di guerra, adesso bisogna domandarsi se ulteriori armi allungano o accorciano la guerra; ai miei figli non voglio lasciare la terza guerra mondiale, dobbiamo costringere le parti al dialogo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite a Carta Bianca, sull'ipotesi di un terzo provvedimento del Governo italiano per fornire ulteriormente all'Ucraina armi ed aiuti militari.(ITALPRESS). – Photo credit www.agenziafotogramma.it – Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) “Ne parlerò congià questa settimana: sono passati due mesi e mezzo di, adesso bisogna domandarsi se ulterioriallungano ola; ai miei figli non voglio lasciare la terzamondiale, dobbiamo costringere le parti al dialogo”. Così il leader della Lega Matteo, ospite a Carta Bianca, sull'ipotesi di un terzo provvedimento del Governo italiano per fornire ulteriormente all'ed aiuti militari.(ITALPRESS). – Photo credit www.agenziafotogramma.it –

