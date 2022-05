**Ucraina: Draghi, 'a Mariupol e Bucha diritti umani oltraggiati da violenza esercito russo'** (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "L'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia ha rimesso in discussione la più grande conquista dell'Unione Europea: la pace nel nostro continente", basata anche "sul rispetto dei diritti umani, oltraggiati a Mariupol, a Bucha, e in tutti i luoghi in cui si è scatenata la violenza dell'esercito russo nei confronti di civili inermi". Lo ha detto Mario Draghi al Parlamento Ue. Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "L'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia ha rimesso in discussione la più grande conquista dell'Unione Europea: la pace nel nostro continente", basata anche "sul rispetto dei, a, e in tutti i luoghi in cui si è scatenata ladell'nei confronti di civili inermi". Lo ha detto Marioal Parlamento Ue.

