Terremoto in provincia di Firenze | scossa di magnitudo 3 7 con epicentro Impruneta

(Di martedì 3 maggio 2022) Unha colpito ladi, con unarilevata dall'Ingv pari a 3.7 intorno alle 17:50. L'è a circa 4 chilometri a sud ovest di, a una profondità di 10 chilometri. Non sono stati registrati danni, come riferisce la Protezione Civile della Toscana. Nessun problema anche per musei e monumenti di, Duomo compreso: nelle prossime ore verranno svolti accertamenti più approfonditi. Alladine è qualche ora dopos eguita un'altra, intorno alle 22.14, l'intensità è stata stimata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra3.3 e 3.8.

