Processo Plusvalenze | il 17 maggio il secondo grado davanti alla Corte Federale d'appello

Si terrà il 17 maggio alle ore 10 l'udienza per ilalla Corte d'Appello della Figc. In seguito al proscioglimento da ogni accusa da parte del Tribunale Nazionale Federale degli undici club deferiti, tra cui Juventus e Napoli, e ...E' stato fissato al 17 maggio alle 10 il secondo grado delsportivo sulladinanzi alla Corte Federale d'appello. Lo apprende l'ANSA. Il primo grado si era concluso con il proscioglimento degli 11 club - tra cui Juventus e Napoli - e 59 ...(ANSA) - ROMA, 03 MAG - E' stato fissato al 17 maggio alle 10 il secondo grado del processo sportivo sulla plusvalenze dinanzi alla Corte Federale d'appello. Lo apprende l'ANSA. Il primo grado si era ...Il caso plusvalenze non è ancora definitivamente chiuso. Il 17 maggio alle ore 10:00 ci sarà il secondo grado del processo sportivo che coinvolge 11 club, tra cui Juventus e Napoli, e 59 dirigenti. La ...