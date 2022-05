Pnrr: Messina, 'piano resta valido, accelerare indipendenza energetica' (Di martedì 3 maggio 2022) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Ridurre la dipendenza energetica dai mercati internazionali. E' uno degli aspetti che secondo il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, bisogna accelerare del piano nazionale di ripresa e resilienza. "Secondo me - ha detto durante un incontro della Fisac-Cgil - il piano rimane con una validità sostanziale, credo che vada sicuramente considerato in un arco temporale distinto. Oggi nel breve ci sono priorità che vanno rafforzate rispetto allo schema di partenza", ovvero la componente ambientale. "Certe cose vanno anticipate, i ragionamenti sull'indipendenza energetica e sul venire meno di alcuni aspetti della globalizzazione credo che debbano essere una priorità". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Ridurre la dipendenzadai mercati internazionali. E' uno degli aspetti che secondo il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo, bisognadelnazionale di ripresa e resilienza. "Secondo me - ha detto durante un incontro della Fisac-Cgil - ilrimane con una validità sostanziale, credo che vada sicuramente considerato in un arco temporale distinto. Oggi nel breve ci sono priorità che vanno rafforzate rispetto allo schema di partenza", ovvero la componente ambientale. "Certe cose vanno anticipate, i ragionamenti sull'e sul venire meno di alcuni aspetti della globalizzazione credo che debbano essere una priorità".

Advertising

palermo24h : La Commissione antimafia a Messina colletti bianchi nella criminalità, faro sul Pnrr - Infomessina : I comuni messinesi avranno fondi a disposizione per interventi di forestazione - messina_oggi : “Al lavoro per la Pace”: è questo l’attualissimo slogan che le confederazioni sindacali nazionali hanno scelto per… - messina_oggi : “Al lavoro per la Pace”: è questo l’attualissimo slogan che le confederazioni sindacali nazionali hanno scelto per… - Pericle2V : @DataroomCorsera Tranquilli. Il governo dei migliori, modificando il Pnrr del precedente governo, ha affidato i sol… -