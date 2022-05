Advertising

Leggilo.org

Parola d'ordine Km 0 "Le materie prime sono cresciute praticamente tutte, dall'al vino, in parte anche e soprattutto per il costo dei trasporti che incide tantissimo (basta pensare all'acqua ...... fabbriche di mobili, miniere di carbone e uranio, pozzi per l'estrazione dell'di scisto, ... Quest'anno dice che "ovviamente" non parteciperàcerimonia. A Narva, come nel resto dell'Estonia, ... Olio calla calendula per bambini: attenzione è stato richiamato! Alzheimer. Dal 26 aprile all'8 maggio torna l'iniziativa di Airalzh con Coop Italia per raccogliere fondi da destinare a giovani ricercatori ...