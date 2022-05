Multiproprietà, Grassani: “Comportamento FIGC incoerente, faremo ricorso contro la sua decisione” (Di martedì 3 maggio 2022) Intervistato dalla testata giornalistica, Tuttobari.com, l’avvocato della famiglia De Laurentiis, Mattia Grassani, si è espresso in merito alla recente decisione della FIGC sui casi di Multiproprietà in Italia. La Federcalcio infatti ha emanato un provvedimento, il 1° ottobre 2021, in cui si impone la risoluzione delle due Multiproprietà presenti nostro paese, Napoli/Bari e Hellas Verona/Mantova, entro il 30 giugno 2024. Grassani ha definito questa decisione illegittima e ha annunciato che sarà presentato un ricorso, spiegando così le motivazioni: “I motivi vertono su generali principi di diritto, italiano e comunitario, nonchè sull’incoerenza del Comportamento della FIGC che dapprima ha autorizzato, mediante ... Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Intervistato dalla testata giornalistica, Tuttobari.com, l’avvocato della famiglia De Laurentiis, Mattia, si è espresso in merito alla recentedellasui casi diin Italia. La Federcalcio infatti ha emanato un provvedimento, il 1° ottobre 2021, in cui si impone la risoluzione delle duepresenti nostro paese, Napoli/Bari e Hellas Verona/Mantova, entro il 30 giugno 2024.ha definito questaillegittima e ha annunciato che sarà presentato un, spiegando così le motivazioni: “I motivi vertono su generali principi di diritto, italiano e comunitario, nonchè sull’incoerenza deldellache dapprima ha autorizzato, mediante ...

