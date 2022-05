Milan-Origi | si aspetta il cambio di proprietà | affare congelato

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 maggio 2022) Il trasferimento di Divockalè al momento, in attesa che si concretizzarsi deldiSi attende ancora l’accelerata definitiva per chiudere l’Divockal. Come riporta Ryan Taylor, giornalista del Daily Express, l’accordo tra le parti è molto vicino, ma al momento ogni sviluppo è temporaneamente bloccata. AChave placed move to sign Liverpool striker Divockon hold. Agreement over free transfer very close – & still likely – but Investcorp talks with Elliott Management to buy club currently the priority. All summer business has temporarily taken a backseat. #LFC— Ryan Taylor (@RyanTaylorSport) May 3, 2022 Le trattative per il passaggio di ...