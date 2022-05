Made in sud, Lorella Boccia fa una tremenda gaffe in diretta tv “Che figura di …” (Di martedì 3 maggio 2022) Nella serata di ieri, lunedì 2 maggio 2022 è andata in onda una nuova puntata di Made in sud, ovvero il programma condotto da Lorella Boccia e Clementino. Il fortunato show di Rai 2 sembra che stia avendo un grandissimo successo, nonostante il cambio di conduzione. Ricordiamo infatti che lo fino allo scorso anno era condotto da Stefano De Martino, quest’anno impegnato con il serale di Amici di Maria De FIlippi. Ebbene, sembra che il pubblico stia rispondendo molto bene e le prime puntate sono state piuttosto seguite dal pubblico di Rai 2. Ad ogni modo, sembra che nel corso della puntata di ieri, la conduttrice Lorella Boccia è stata protagonista di una gaffe che di certo non è passata inosservata. Ma cosa è accaduto? Made in sud, Lorella ... Leggi su baritalianews (Di martedì 3 maggio 2022) Nella serata di ieri, lunedì 2 maggio 2022 è andata in onda una nuova puntata diin sud, ovvero il programma condotto dae Clementino. Il fortunato show di Rai 2 sembra che stia avendo un grandissimo successo, nonostante il cambio di conduzione. Ricordiamo infatti che lo fino allo scorso anno era condotto da Stefano De Martino, quest’anno impegnato con il serale di Amici di Maria De FIlippi. Ebbene, sembra che il pubblico stia rispondendo molto bene e le prime puntate sono state piuttosto seguite dal pubblico di Rai 2. Ad ogni modo, sembra che nel corso della puntata di ieri, la conduttriceè stata protagonista di unache di certo non è passata inosservata. Ma cosa è accaduto?in sud,...

Advertising

LGrullita : @Antonel1987 Eh tesoro come ne usciamo?? Ps ma @PScaccuto come ha commentato a voi made in sud lo scaccolamento in… - Vince7914 : @Antonio73ac Va bè c'è made in Sud ?? - N_O_P_tv : RT @acuntrora: Made in Sud è il programma più brutto e triste che la tv italiana abbia mai partorito, al funerale di mio nonno ho riso di p… - emabrue : Ascolti tv 2 maggio 2022 analisi: “Nero a metà” cresce, “L’Isola” pure, cala Ranucci, male “Made in Sud”. Rete4: Br… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Clementino tra Made in Sud e Black Pulcinella in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti -