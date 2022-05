L'operaio morto alla Farnesina Un testimone: ha urlato 'aiuto' (Di martedì 3 maggio 2022) Fabio Palotti, 39 anni, operaio ascensorista morto nella sede della Farnesina Ha gridato "aiuto" per salvarsi la vita. Un urlo lanciato pochi secondi prima di morire, quando ha compreso che quell'... Leggi su quotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Fabio Palotti, 39 anni,ascensoristanella sede dellaHa gridato "" per salvarsi la vita. Un urlo lanciato pochi secondi prima di morire, quando ha compreso che quell'...

