Laura Maddaloni minaccia di ritirarsi e sbotta contro Vladimir Luxuria | “Un accanimento contro di me!”

Leggi su biccy

(Di martedì 3 maggio 2022)è scoppiata a piangere ed hato dida L’Isola dei Famosi dopo una domanda innocua di. La naufraga ha infatti frainteso una domanda dell’opinionista ed hato scappando via dalla spiaggia. “Me ne voglio andare basta, è dal primo giorno che è accanita con noi. Il tuo ruolo è importante, è uncontinuo questo!“. A mandare in crisi la judoka è stataquando ha chiesto al gruppo “chi hato Clemente?“, inteso come “chi è stato are Clemente?“.però ha capito cheintendesse che fosse suo marito Clemente l’artefice della ...