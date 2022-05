Kvaratskhelia è un giocatore davvero unico (Di martedì 3 maggio 2022) Lo scorso novembre la Svezia ha affrontato la Georgia nella città costiera di Batumi, anche conosciuta come la “Las Vegas del Mar Nero”. In campo c’erano Ibrahimovic, da poco tornato in Nazionale, Isak, Forsberg, Kulusevski. Alla Svezia serviva una vittoria per continuare a giocarsi il primo posto con la Spagna nel girone di qualificazione per il prossimo Mondiale, la Georgia invece era già senza speranze con solo quattro punti in classifica. È stata una piccola sorpresa, quindi, il fatto che da quella partita – vinta 2-0 dalla squadra di casa – sia uscito il nome di Khvicha Kvaratskhelia. Piccola, comunque, perché per quanto difficile da pronunciare, il suo nome era già iniziato a circolare tra gli addetti ai lavori e tra quei tifosi sempre alla ricerca di giovani fenomeni con cui farsi belli su Twitter. In quella partita Kvaratskhelia ha segnato un ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 3 maggio 2022) Lo scorso novembre la Svezia ha affrontato la Georgia nella città costiera di Batumi, anche conosciuta come la “Las Vegas del Mar Nero”. In campo c’erano Ibrahimovic, da poco tornato in Nazionale, Isak, Forsberg, Kulusevski. Alla Svezia serviva una vittoria per continuare a giocarsi il primo posto con la Spagna nel girone di qualificazione per il prossimo Mondiale, la Georgia invece era già senza speranze con solo quattro punti in classifica. È stata una piccola sorpresa, quindi, il fatto che da quella partita – vinta 2-0 dalla squadra di casa – sia uscito il nome di Khvicha. Piccola, comunque, perché per quanto difficile da pronunciare, il suo nome era già iniziato a circolare tra gli addetti ai lavori e tra quei tifosi sempre alla ricerca di giovani fenomeni con cui farsi belli su Twitter. In quella partitaha segnato un ...

Advertising

zazoomblog : Kvaratskhelia è un giocatore davvero unico - #Kvaratskhelia #giocatore #davvero - infoitsport : Transfermarkt, la sorpresa: il giocatore più cercato di Aprile è Kvaratskhelia - ParticipioPart : Fabian; #Ancelotti ha sempre avuto un debole per il mago. Per gli esterni, metà del lavoro già è stato fatto con l'… - CarmiRea : RT @Laudantes: La fascia sinistra del Napoli perde un giocatore dalla grandissima influenza in gestione palla come Lorenzo Insigne per racc… - Laudantes : La fascia sinistra del Napoli perde un giocatore dalla grandissima influenza in gestione palla come Lorenzo Insigne… -