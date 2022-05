Johnson al Parlamento di Kiev: “Ucraina vincerà e sarà libera” (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Nella guerra contro la Russia “l’Ucraina vincerà, l’Ucraina sarà libera”. Lo ha scandito il primo ministro britannico, Boris Johnson, nel suo intervento in collegamento video con la Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino. “Questa è l’ora più bella dell’Ucraina – ha affermato il premier britannico – che sarà ricordata e raccontata alle generazioni future”,. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Nella guerra contro la Russia “l’, l’”. Lo ha scandito il primo ministro britannico, Boris, nel suo intervento in collegamento video con la Verkhovna Rada, ilucraino. “Questa è l’ora più bella dell’– ha affermato il premier britannico – chericordata e raccontata alle generazioni future”,. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Cristin97215062 : RT @Tg3web: Il premier britannico Johnson è intervenuto in diretta al Parlamento ucraino, citando Churchill e promettendo nuovi aiuti. In a… - Tg3web : Il premier britannico Johnson è intervenuto in diretta al Parlamento ucraino, citando Churchill e promettendo nuovi… - dell_aere : RT @HSkelsen: Boris Johnson, il quale ora sta tenendo un discorso a distanza al Parlamento ucraino: la prossima settimana UK invierà carri… - DelCantoAM : RT @HSkelsen: Boris Johnson, il quale ora sta tenendo un discorso a distanza al Parlamento ucraino: la prossima settimana UK invierà carri… - evermoremorena : RT @HSkelsen: Boris Johnson, il quale ora sta tenendo un discorso a distanza al Parlamento ucraino: la prossima settimana UK invierà carri… -