Inter | Cottarelli | “Siamo pronti con Interspac ma la proprietà Suning non è interessata”

"Abbiamo finito il lavoro tecnico, ma si può andare avanti solo se l'attuale proprietà è d'accordo, e al momento non sembra esser Interessata". Lo ha detto l'economista Carlo Cottarelli, fautore del progetto di azionariato popolare Interspac, a Rai Radio 1 commentando le ultime novità circa questa possibile evoluzione dell'assetto societario dell'Inter, di cui Cottarelli è un noto tifoso: "Se è vero che il 21 giugno ci sarà l'assemblea dei soci? Sì, sarà un'occasione per comunicare il lavoro svolto e speriamo che la società ci ripensi perché l'idea è buona".

