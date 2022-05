Il sesso non ha solo effetti benefici ma può addirittura portare alla morte anche i giovani: lo studio? (Di martedì 3 maggio 2022) Il fenomeno è molto raro, si parla di numeri davvero bassi ma coinvolgono anche i giovani e le donne. Il sesso ha per lo più effetti positivi per la salute umana in termini fisici e effetti psicologici, può ridurre l’alta pressione sanguigna, aumentare il sistema immunitario e facilitare il sonno. Inoltre aiuta al miglioramento dell’autostima dell’individuo e riduce lo stress. Ma quando può essere rischioso? Il rischio di avere decesso improvviso durante o subito dopo il rapporto è stato registrato solo nello 0,6% di casi (percentuale riferita alle morti cardiache improvvise). Una percentuale di scarso rilievo se non fosse che nella percentuale rientrano, oltre a uomini di mezza età e anziani, ragazzi e ragazze di età giovanile. Uno studio ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 maggio 2022) Il fenomeno è molto raro, si parla di numeri davvero bassi ma coinvolgonoe le donne. Ilha per lo piùpositivi per la salute umana in termini fisici epsicologici, può ridurre l’alta pressione sanguigna, aumentare il sistema immunitario e facilitare il sonno. Inoltre aiuta al miglioramento dell’autostima dell’individuo e riduce lo stress. Ma quando può essere rischioso? Il rischio di avere decesso improvviso durante o subito dopo il rapporto è stato registratonello 0,6% di casi (percentuale riferita alle morti cardiache improvvise). Una percentuale di scarso rilievo se non fosse che nella percentuale rientrano, oltre a uomini di mezza età e anziani, ragazzi e ragazze di etàle. Uno...

