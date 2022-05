Hillary Clinton al Met Gala, l’abito con i nomi delle donne che ammira (Di martedì 3 maggio 2022) Sul suo vestito, firmato Altuzarra, sono ricamati i nomi di sessanta americane che hanno fatto la storia e che l’hanno ispirata Leggi su vanityfair (Di martedì 3 maggio 2022) Sul suo vestito, firmato Altuzarra, sono ricamati idi sessanta americane che hanno fatto la storia e che l’hanno ispirata

