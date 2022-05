F1, Lewis Hamilton: “Questa situazione ci rende più forti, troveremo una soluzione” (Di martedì 3 maggio 2022) Lewis Hamilton esprime il proprio parere a meno di una settimana dal Gran Premio di Miami, nuovo evento del Mondiale di F1 che ci terrà compagnia a partire da venerdì. Mercedes cerca di rifarsi dopo un inizio anno sotto le aspettative, la tappa di Imola potrebbe segnare una svolta dopo tre corse difficili. Il britannico ha commentato ai microfoni di ‘MARCA’: “Ci sono persone che dicono che non ho mai avuto una brutta macchina. E posso assicurarti che non è così, nel 2009 ero molto lontano, la monoposto peggiore che che abbia mai avuto. Le nuove regole hanno il 50% di carico aerodinamico in meno rispetto a quella stagione”. Il #44 del gruppo ha continuato dicendo: “A febbraio siamo arrivati al nostro obiettivo, ma successivamente ci siamo accorti al primo test che qualcosa non funzionava nel diretto confronto con i nostri rivali. Abbiamo visto che la ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022)esprime il proprio parere a meno di una settimana dal Gran Premio di Miami, nuovo evento del Mondiale di F1 che ci terrà compagnia a partire da venerdì. Mercedes cerca di rifarsi dopo un inizio anno sotto le aspettative, la tappa di Imola potrebbe segnare una svolta dopo tre corse difficili. Il britannico ha commentato ai microfoni di ‘MARCA’: “Ci sono persone che dicono che non ho mai avuto una brutta macchina. E posso assicurarti che non è così, nel 2009 ero molto lontano, la monoposto peggiore che che abbia mai avuto. Le nuove regole hanno il 50% di carico aerodinamico in meno rispetto a quella stagione”. Il #44 del gruppo ha continuato dicendo: “A febbraio siamo arrivati al nostro obiettivo, ma successivamente ci siamo accorti al primo test che qualcosa non funzionava nel diretto confronto con i nostri rivali. Abbiamo visto che la ...

