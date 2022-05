Doccia gelata sulle sale Lan ed eSports: sequestrate. I gestori di Bergamo: “Scioccati, ora servono regole certe” (Di martedì 3 maggio 2022) Bergamo. La Doccia gelata è arrivata nel weekend, come un fulmine a ciel sereno: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha messo sotto sequestro tutte le sale Lan ed eSport d’Italia, che si sono viste apporre i sigilli ai locali sportivi e di simulazione, mentre possono continuare a funzionare, se ne fossero dotati, come bar o negozi. Tutto nasce da un esposto presentato da Sergio Vittorio Milesi, amministratore delegato di Led Srl e titolare di diverse sale giochi, sale slot e sale biliardo della catena JoyVillage, nel quale lo stesso equipara le apparecchiature dei locali di sua gestione a quelle presenti in sale Lan ed eSports, facendo l’esempio dei simulatori di guida: “Riteniamo che la presenza di attrezzature come quelle sopra ... Leggi su bergamonews (Di martedì 3 maggio 2022). Laè arrivata nel weekend, come un fulmine a ciel sereno: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha messo sotto sequestro tutte leLan ed eSport d’Italia, che si sono viste apporre i sigilli ai locali sportivi e di simulazione, mentre possono continuare a funzionare, se ne fossero dotati, come bar o negozi. Tutto nasce da un esposto presentato da Sergio Vittorio Milesi, amministratore delegato di Led Srl e titolare di diversegiochi,slot ebiliardo della catena JoyVillage, nel quale lo stesso equipara le apparecchiature dei locali di sua gestione a quelle presenti inLan ed, facendo l’esempio dei simulatori di guida: “Riteniamo che la presenza di attrezzature come quelle sopra ...

