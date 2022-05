"Come nel medioevo": il fabbro ucraino che sfida i russi (Di martedì 3 maggio 2022) Un fabbro ucraino si è reinventato produttore di armi per l'esercito di Zelensky mettendo in campo tutte le conoscenze e abilità di una vita a produrre armature per le fiere: ecco la nuova vita di Mirnichenko Leggi su ilgiornale (Di martedì 3 maggio 2022) Unsi è reinventato produttore di armi per l'esercito di Zelensky mettendo in campo tutte le conoscenze e abilità di una vita a produrre armature per le fiere: ecco la nuova vita di Mirnichenko

Advertising

Piu_Europa : È rivoltante ma non sorprende che #Lavrov abbia scelto una tv italiana: sapeva che accoglienza gli sarebbe stata tr… - zerocalcare : (parlarne è importante anche perché è in corso il tentativo di zittire tutte le voci che vengono da lì, come nel ca… - zerocalcare : Quasi un anno fa siamo stati a Shengal, nord Iraq, dove nel 2014 la comunità Ezida ha subito un massacro e un tenta… - PastoriArianna : Io mi chiedo come ancora ci sia così tanta ignoranza,siamo nel 2022 o nel Medioevo??? - Clarembaldo : [Se Lavrov avesse detto: 'Un umorismo così autironicamente graffiante sulla propria etnia/religione lo può fare in… -