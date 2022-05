Advertising

Linkiesta : #CNH Industrial chiude il primo trimestre del 2022 con 4,6 miliardi di dollari di ricavi totali - fisco24_info : Cnh: ricavi 4,6 mld dollari (+13,4%), utile netto 336mln: Ceo Scott Wine, solida performance nel primo trimestre - zazoomblog : CNH Industrial chiude il primo trimestre del 2022 con 46 miliardi di dollari di ricavi totali - #Industrial… - solomotori : Cnh: ricavi 4,6 mld dollari (+13,4%), utile netto 336 mln - EstebBeltramino : Cnh: ricavi 4,6 mld dollari (+13,4%), utile netto 336 mln #motori -

Industrial ha chiuso i risultati del primo trimestre conconsolidati pari a 4,6 miliardi di dollari (in aumento del 13,4% rispetto al primo trimestre del 2021 per le Continuing Operations) ...Nel primo trimestre del 2022Industrial ha registratoconsolidati pari a 4,6 miliardi di dollari: un aumento del 13,4% rispetto allo stesso periodo del 2021 per le Continuing Operations. Per la società leader globale ...(ANSA) - TORINO, 03 MAG - Cnh Industrial ha chiuso i risultati del primo trimestre con ricavi consolidati pari a 4,6 miliardi di dollari (in aumento del 13,4% rispetto al primo trimestre del 2021 per ...Cnh Industrial ha chiuso il primo trimestre del 2022 con un utile netto di 336 milioni di dollari, in calo del 27% rispetto a un anno prima, a fronte di ricavi in crescita del 13,4% a 4,6 miliardi. I ...