Belen Rodriguez | non riconosce più una parte del suo corpo

Leggi su formatonews

(Di martedì 3 maggio 2022), ecco cosa è cambiato da quando è diventata mamma. Il racconto della show girl spiazza tutti La scorsa estateè diventata mamma per la seconda volta della bellissima Luna Marie. Nonostante sia tornata in forma smagliante in pochissimo tempo la show girl argentina ha raccontato che per lei unadel suonon è più la stessa. Andiamo a vedere cosa ha ammesso la modella.: ecco cosa è cambiato al suo(web)La show girl argentina racconta cosa è accaduto al suodopo i parti In una lunga intervista,ha parlato delle sue due gravidanze e di come è riuscita a tornare in perfetta forma in poco tempo. La bellissima show ...