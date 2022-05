Vieri, che attacco al Cagliari: “Sono scioccato!” (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo l’annuncio dell’esonero di Walter Mazzarri dalla panchina del Cagliari, Bobo Vieri ha commentato così la notizia attraverso la diretta nel canale Twitch Bobo Tv: “Sono scioccato”. Bobo Vieri Mazzarri Cagliari L’ex calciatore ha poi continuato dicendo: “In Italia vedi delle robe… Mai vista una cosa del genere. Lascia stare che può piacere o meno: un mese fa erano salvi, tutto a posto. Poi perdi due partite ed esonerato. Non mi sembra una roba seria, Mazzarri è una persona seria, che lavora, per bene. Io queste cose non le capisco. A tre partite dalla fine hai l’Inter in casa, per come sta andando la Salernitana è la terza squadra più in forma del campionato… Io ste cose non le capisco” Prime dichiarazioni ufficiali riguardo questa vicenda di Vieri. Essa rimane, comunque, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo l’annuncio dell’esonero di Walter Mazzarri dalla panchina del, Boboha commentato così la notizia attraverso la diretta nel canale Twitch Bobo Tv: “scioccato”. BoboMazzarriL’ex calciatore ha poi continuato dicendo: “In Italia vedi delle robe… Mai vista una cosa del genere. Lascia stare che può piacere o meno: un mese fa erano salvi, tutto a posto. Poi perdi due partite ed esonerato. Non mi sembra una roba seria, Mazzarri è una persona seria, che lavora, per bene. Io queste cose non le capisco. A tre partite dalla fine hai l’Inter in casa, per come sta andando la Salernitana è la terza squadra più in forma del campionato… Io ste cose non le capisco” Prime dichiarazioni ufficiali riguardo questa vicenda di. Essa rimane, comunque, ...

