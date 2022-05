Ucraino mangia i resti di un soldato russo – cannibalismo di guerra o propaganda? (Di lunedì 2 maggio 2022) Il video comparso online sta facendo discutere tantissimo per il suo contenuto macabro diffuso in Russia. Ma è reale? La guerra fra Ucraina e Russia si sta combattendo anche su un piano diverso rispetto a quello militare. Un aspetto subdolo della guerra, infatti, è quello della propaganda, sempre volta a screditare il nemico anche a costo di mentire in modo evidente diffondendo bugie e fake news. Dopo il mito del fantasma di Kiev e i video propaganda dell’Ucraina trasmessi da Le Iene in prima serata, questa volta analizziamo un video diffuso in Russia, precisamente dalla testata di Stato Sputnik. Il contenuto è talmente grottesco da farci ritenere che non sia veritiero, ed è quello che ritengono anche molti utenti. Ma al di là dell’effettiva veridicità del video sconvolge, di per sé, come circolino ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 2 maggio 2022) Il video comparso online sta facendo discutere tantissimo per il suo contenuto macabro diffuso in Russia. Ma è reale? Lafra Ucraina e Russia si sta combattendo anche su un piano diverso rispetto a quello militare. Un aspetto subdolo della, infatti, è quello della, sempre volta a screditare il nemico anche a costo di mentire in modo evidente diffondendo bugie e fake news. Dopo il mito del fantasma di Kiev e i videodell’Ucraina trasmessi da Le Iene in prima serata, questa volta analizziamo un video diffuso in Russia, precisamente dalla testata di Stato Sputnik. Il contenuto è talmente grottesco da farci ritenere che non sia veritiero, ed è quello che ritengono anche molti utenti. Ma al di là dell’effettiva veridicità del video sconvolge, di per sé, come circolino ...

