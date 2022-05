Sentenza del Consiglio di Stato sul tema autorizzazioni Ncc, Fascianelli (Anar): “Ribadito un principio di diritto” (Di lunedì 2 maggio 2022) “Attenzione ad invitare i noleggiatori con autorizzazioni extra provinciali che hanno la pretesa di operare stabilmente a Roma, a fare ricorso al Tar e al Consiglio di Stato, perché poi alla fine dura lex sed lex , e ci si ritrova a dover pagare ingenti cifre (che possono raggiungere e oltrepassare i 15mila euro tra legali propri e di controparte) di tasca propria, che possono addirittura minare l’esistenza stessa dell’azienda”. A parlare è Ivano Fascianelli, presidente di Anar (Associazione nazionale autonoleggiatori riuniti) che commenta la Sentenza emessa dal Consiglio di Stato (Sezione Quinta) n. 03381/2022, nella quale si rigettano tutti i ricorsi fatti da un Ncc che operava in un comune diverso da quello dove aveva avuto l’autorizzazione, senza ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 2 maggio 2022) “Attenzione ad invitare i noleggiatori conextra provinciali che hanno la pretesa di operare stabilmente a Roma, a fare ricorso al Tar e aldi, perché poi alla fine dura lex sed lex , e ci si ritrova a dover pagare ingenti cifre (che possono raggiungere e oltrepassare i 15mila euro tra legali propri e di controparte) di tasca propria, che possono addirittura minare l’esistenza stessa dell’azienda”. A parlare è Ivano, presidente di(Associazione nazionale autonoleggiatori riuniti) che commenta laemessa daldi(Sezione Quinta) n. 03381/2022, nella quale si rigettano tutti i ricorsi fatti da un Ncc che operava in un comune diverso da quello dove aveva avuto l’autorizzazione, senza ...

