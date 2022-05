Sanremo 2023: svelate le date ed il meccanismo di selezione (Di lunedì 2 maggio 2022) Non sono neanche passati tre mesi dalla fine della 72esima edizione del Festival di Sanremo che Amadeus ha già svelato le date di quella del prossimo anno. Nell’esattezza la kermesse canora andrà in onda da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio, quando sarà decretato il vincitore. Il quarto dell’era Amadeus dopo il duo Mahmood e Blanco, i Maneskin e Diodato. Habemus date: dal 7 all’11 febbraio. L’annuncio di Amadeus al Tg1. #Sanremo2023 pic.twitter.com/jsWnfWceKW — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 2, 2022 A dicembre si terrà la serata evento Sanremo Giovani ed i tre vincitori approderanno di diritto nel cast dei Big di Sanremo 2023. Si ripete così la formula adottata lo scorso anno con Tananai, Matteo Romano e Yuman. Sanremo ... Leggi su biccy (Di lunedì 2 maggio 2022) Non sono neanche passati tre mesi dalla fine della 72esima edizione del Festival diche Amadeus ha già svelato ledi quella del prossimo anno. Nell’esattezza la kermesse canora andrà in onda da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio, quando sarà decretato il vincitore. Il quarto dell’era Amadeus dopo il duo Mahmood e Blanco, i Maneskin e Diodato. Habemus: dal 7 all’11 febbraio. L’annuncio di Amadeus al Tg1. #pic.twitter.com/jsWnfWceKW — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 2, 2022 A dicembre si terrà la serata eventoGiovani ed i tre vincitori approderanno di diritto nel cast dei Big di. Si ripete così la formula adottata lo scorso anno con Tananai, Matteo Romano e Yuman....

7Memeros : RT @unamiafantasia: già fuori le date di sanremo 2023 ok ama se vuoi invitare i miei genitori come ospiti va bene ma come concorrenti no pe… - alessiadaniele8 : RT @yleniaindenial1: nessuno: ma proprio nessuno: Amadeus e gli italiani il 2 maggio 2022: adesso pensiamo al festival di sanremo 2023 per… - matjlde_g : RT @aurora6335: Sanremo 2023 già in tendenza Io: #Sanremo2023 - onceuponatris_ : RT @martola__: sanremo 2023 in tendenza al 2 maggio 2022 questo il social che mi sono scelta per sentirmi a casa - uozzart : Se è già stato annunciato ormai da tempo che sarà Amadeus, per il quarto anno consecutivo, a condurre il Festival d… -