... Mario, in conferenza stampa dopo il via libera in Cdm del dl Aiuti - I provvedimenti di ... quindi siamo a un totale di circa 30 miliardi già spesi, ovvero circa 2 punti percentuali del. E ...Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto aiuti. Ad annunciare i provvedimenti Mario. Il premier, nella serata di lunedì 2 maggio, si è presentato in conferenza stampa spiegando ...'. ... Pil: Draghi, 'a livello pre pandemico nel primo trimestre anno prossimo' Roma, 2 mag. Pil "a livello prepandemico previsto nel primo trimestre dell'anno prossimo. Cercheremo di arrivarci prima". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.Con questi nuovi 14 miliardi (8 margini da Def, 6 da tasse su extraprofitti) messi in campo sono più di 30 i miliardi, due punti di Pil, che il governo Draghi utilizza a sostegno di un’economia ferita ...