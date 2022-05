Pasalic: “Non sono felice, la Salernitana ci ha reso la vita difficile” (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – Dodicesimo gol in campionato per Mario Pasalic che ha siglato l’1-1 all’88’ togliendo alla Salernitana la possibilità di firmare un’altra impresa. Le parole del centrocampista nerazzurro ai microfoni di Dazn: Gol e prestazione – “Conta il mio gol perché non abbiamo perso, ma non posso essere contento perché abbiamo perso un’altra occasione per vincere in casa. E’ stata una partita dura ma sapevamo a cosa saremmo andati incontro. La Salernitana sta facendo molto bene, aveva vinto tre partite consecutive e si è rilanciata nella corsa alla salvezza. Ci siamo trovati di fronte una squadra compatta, che ci ha reso la vita difficile. Non siamo riusciti a trovare gli spazi giusti. Ma pazienza, andiamo avanti”. Score personale – “A livello statistico ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – Dodicesimo gol in campionato per Marioche ha siglato l’1-1 all’88’ togliendo allala possibilità di firmare un’altra impresa. Le parole del centrocampista nerazzurro ai microfoni di Dazn: Gol e prestazione – “Conta il mio gol perché non abbiamo perso, ma non posso essere contento perché abbiamo perso un’altra occasione per vincere in casa. E’ stata una partita dura ma sapevamo a cosa saremmo andati incontro. Lasta facendo molto bene, aveva vinto tre partite consecutive e si è rilanciata nella corsa alla salvezza. Ci siamo trovati di fronte una squadra compatta, che ci hala. Non siamo riusciti a trovare gli spazi giusti. Ma pazienza, andiamo avanti”. Score personale – “A livello statistico ...

