Operaio morto alla Farnesina: un funzionario aveva sentito gridare “aiuto” ma non era stato trovato nessuno (Di lunedì 2 maggio 2022) C’è una svolta nelle indagini sulla morte di Fabio Palotti, l’Operaio morto a soli 39 anni in un incidente sul lavoro avvenuto alla Farnesina. Palotti è rimasto tragicamente schiacciato da una cabina ascensore interna al ministero degli Esteri e morto dopo ore di agonia. Secondo quanto rilanciato dalle agenzie, qualcuno lo avrebbe sentito chiedere aiuto ma i militari sul luogo non hanno trovato nessuno. L’incidente è avvenuto lo scorso mercoledì, l’Operaio come da prassi per questo genere di interventi di manutenzione interna, lavorava da solo. Al momento l’indagine in corso è per omicidio colposo contro ignoti. Fabio Palotti chiedeva aiuto ma nessuno lo ha ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 maggio 2022) C’è una svolta nelle indagini sulla morte di Fabio Palotti, l’a soli 39 anni in un incidente sul lavoro avvenuto. Palotti è rimasto tragicamente schiacciato da una cabina ascensore interna al ministero degli Esteri edopo ore di agonia. Secondo quanto rilanciato dalle agenzie, qualcuno lo avrebbechiederema i militari sul luogo non hanno. L’incidente è avvenuto lo scorso mercoledì, l’come da prassi per questo genere di interventi di manutenzione interna, lavorava da solo. Al momento l’indagine in corso è per omicidio colposo contro ignoti. Fabio Palotti chiedevamalo ha ...

fanpage : Fabio Palotti finiva il turno di lavoro alle 22. Aveva un badge come ospite e il suo documento era stato trattenuto… - fattoquotidiano : Incidenti sul lavoro, un operaio 51enne è morto precipitando da un’impalcatura nel centro di Roma - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Operaio morto alla Farnesina, funzionario sentì gridare 'aiuto'. Ma i carabinieri non trovarono nessuno - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Operaio morto alla Farnesina, gli ultimi istanti: “Sentirono gridare aiuto, ma i carabinieri non lo trovarono” - LaStampa : Operaio morto alla Farnesina, gli ultimi istanti: “Sentirono gridare aiuto, ma i carabinieri non lo trovarono” -

Operaio morto alla Farnesina, funzionario sentì gridare "aiuto". Ma i carabinieri non trovarono nessuno Un funzionario della Farnesina mercoledì 27 aprile tra le 18.25 e le 19 sentì un uomo gridare "aiuto". Furono allertati i carabinieri del drappello interno al ministero che però non individuarono ... Operaio morto alla Farnesina, un funzionario sentì gridare aiuto Il dato emerge dalle carte dell'indagine sulla morte di Fabio Palotti, l'operaio di 39 anni schiacciato da una cabina ascensore interna al ministero degli Esteri. Agli atti del procedimento del pm ... Operaio morto alla Farnesina, un funzionario sentì grida d’aiuto ma non fu trovato nessuno Un altro tassello nelle indagini colloca la morte di Fabio Palotti nella tromba di uno dei quattro ascensori del ministero degli Esteri fra le 18.25 e le 19 di mercoledì scorso, ovvero proprio ... Fabio Palotti, nessuno lo ha cercato: si indaga sulla sicurezza del ministero Le indagini per la morte di Fabio Palotti continuano, gli inquirenti vogliono scoprire la verità. L’operaio è morto schiacciato dall’ascensore, mentre effettuava un intervento all’interno del ... Un funzionario della Farnesina mercoledì 27 aprile tra le 18.25 e le 19 sentì un uomo gridare "aiuto". Furono allertati i carabinieri del drappello interno al ministero che però non individuarono ...Il dato emerge dalle carte dell'indagine sulla morte di Fabio Palotti, l'di 39 anni schiacciato da una cabina ascensore interna al ministero degli Esteri. Agli atti del procedimento del pm ...Un altro tassello nelle indagini colloca la morte di Fabio Palotti nella tromba di uno dei quattro ascensori del ministero degli Esteri fra le 18.25 e le 19 di mercoledì scorso, ovvero proprio ...Le indagini per la morte di Fabio Palotti continuano, gli inquirenti vogliono scoprire la verità. L’operaio è morto schiacciato dall’ascensore, mentre effettuava un intervento all’interno del ...