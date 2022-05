Napoli, chi si accontenta non vince mai! (Di lunedì 2 maggio 2022) Chi si accontenta gode, il conosciuto adagio, è un falso! Almeno nella filosofia aziendale e manageriale. Sono quindi giustificati tutti quelli, anche nei media e tra gli intellettuali, che continuano a sostenere la saggezza della massima perché non hanno mai ragionato in termini di “obiettivi variabili”. E’ vero che gli obiettivi, in un qualsiasi processo di budget, sono definiti ad inizio esercizio sociale (anno di lavoro) e, pertanto, se raggiunti definiscono un successo. Ma è altrettanto certo che, se nel corso dell’anno, ci si rende conto che “quegli obiettivi” erano stati sovrastimati o sottostimati rispetto alla reale portata dei risultati raggiungibili, devono essere cambiati in maniera tale da limitare (in taluni casi addirittura annullare), nel caso in cui non vengano centrati, l’enfasi e gli alibi di “quelli che si accontentano”. Il budget ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Chi sigode, il conosciuto adagio, è un falso! Almeno nella filosofia aziendale e manageriale. Sono quindi giustificati tutti quelli, anche nei media e tra gli intellettuali, che continuano a sostenere la saggezza della massima perché non hanno mai ragionato in termini di “obiettivi variabili”. E’ vero che gli obiettivi, in un qualsiasi processo di budget, sono definiti ad inizio esercizio sociale (anno di lavoro) e, pertanto, se raggiunti definiscono un successo. Ma è altrettanto certo che, se nel corso dell’anno, ci si rende conto che “quegli obiettivi” erano stati sovrastimati o sottostimati rispetto alla reale portata dei risultati raggiungibili, devono essere cambiati in maniera tale da limitare (in taluni casi addirittura annullare), nel caso in cui non vengano centrati, l’enfasi e gli alibi di “quelli che sino”. Il budget ...

pisto_gol : #DeLaurentiis annuncia #kvaratskhelia al Napoli ecco chi è e come gioca - parodiraul : RT @ilfattoblog: Napoli, chi si accontenta non vince mai! - GennaroSerra : @diego_tvl @solonapoli24 @ADeLaurentiis @TolliVincenzo @Carloalvino @sergiolinix @molarolandia @DiegoDeLucaTwit… - MisssFreedom : De Magistris: “tra #Putin e #Biden io non so chi voglia davvero la pace; conosco molti ucraini di Napoli che non vo… - ilfattoblog : Napoli, chi si accontenta non vince mai! -