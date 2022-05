Masters 1000 Madrid 2022: programma, orari e ordine di gioco martedì 3 maggio (Di lunedì 2 maggio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 di Madrid 2022 per quanto riguarda la giornata di martedì 3 maggio. Non ci saranno italiani in gara, in questa giornata, ma fa il suo debutto la testa di serie numero 1 Novak Djokovic, che affronterà Gael Monfils, giustiziere di Gimeno Valero nel primo turno. Il match è in programma come terzo incontro sul Manolo Santana Stadium, in cui ad aprire la giornata sarà Rublev-Draper, mentre a chiuderla ecco Basilashvili (che ha eliminato Fognini) contro Alcaraz. Ecco il programma completo: MANOLO SANTANA STADIUM Dalle 12:00 – (6) Rublev vs (WC) Draper Non prima delle 13:30 – Kasatkina vs Sorribes Tormo Non prima delle ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Il, glie l’didel torneodiper quanto riguarda la giornata di. Non ci saranno italiani in gara, in questa giornata, ma fa il suo debutto la testa di serie numero 1 Novak Djokovic, che affronterà Gael Monfils, giustiziere di Gimeno Valero nel primo turno. Il match è income terzo incontro sul Manolo Santana Stadium, in cui ad aprire la giornata sarà Rublev-Draper, mentre a chiuderla ecco Basilashvili (che ha eliminato Fognini) contro Alcaraz. Ecco ilcompleto: MANOLO SANTANA STADIUM Dalle 12:00 – (6) Rublev vs (WC) Draper Non prima delle 13:30 – Kasatkina vs Sorribes Tormo Non prima delle ...

