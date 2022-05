Malinovskyi entra e accende la luce | Boga è ancora un oggetto misterioso

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 2 maggio 2022) Musso 6,5: In controllo, costretto a fare gli straordinari per impedire il raddoppio. Scalvini 5,5: Titolare indiscusso è la più bella realtà della stagione. Sul gol non impeccabile a salire di testa. Peccati di gioventù con dall’altra parte Djuric che in Europa è l’attaccante che ha vinto più duelli aerei. Pasalic (1’2t) 7: Tenta di dare logica alla squadra senza essere granché aiutato. Allora decide di fa-re da solo,una volta goleador. Demiral 5,5: Suo il liscio in area da cui esce il colpo vincente di Ederson, uno da tenere d’occhio. Scalpita per accompagnare l’azione, in affanno quando torna difensore Djimsiti (1’2t) 6:quando Gasp vira a quattro dietro, si accontenta del compitino ma è attento in chiusura quasi allo scadere. Palomino 7: Guerriero più del solito, anche a tutto campo quando serve a contrastare Verdi che lo porta fuori ...