Lazio | fuorigioco Acerbi | stop per Pairetto e Nasca

ROMA - Il gol di Acerbi a La Spezia provoca la sospensione di Luca Pairetto e Luigi Nasca, arbitro e addetto al Var di Spezia - Lazio. Il gruppo arbitrale sarà fermato fino al termine della stagione.

