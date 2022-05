Istat: a marzo livello record del tasso di occupazione al 59,9% (Di lunedì 2 maggio 2022) La crescita trainata soprattutto dalle donne: +442mila in un anno. Il numero degli occupati torna sopra i 23 milioni. A cercare un lavoro è l'8,3%, l'1,8% in meno rispetto a un anno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 maggio 2022) La crescita trainata soprattutto dalle donne: +442mila in un anno. Il numero degli occupati torna sopra i 23 milioni. A cercare un lavoro è l'8,3%, l'1,8% in meno rispetto a un anno ...

istat_it : A marzo gli occupati crescono su base mensile (+81 mila). Aumentano i dipendenti a termine (+19 mila) e i permanent… - Agenzia_Ansa : FLASH | Istat: record occupazione marzo a 59,9%,+804mila in un anno. La disoccupazione scende all'8,3%. #ANSA - Agenzia_Ansa : La crescita sostenuta dell'occupazione a marzo è trainata dalle donne con 85mila occupate in più sul mese e 442mila… - FrankTaricone : RT @RaiNews: Rispetto a marzo dell'anno scorso ci sono 800 mila occupati in più, ma in oltre la metà dei casi si tratta di dipendenti a ter… - solemax815 : RT @istat_it: A marzo gli occupati crescono su base mensile (+81 mila). Aumentano i dipendenti a termine (+19 mila) e i permanenti (+103 mi… -