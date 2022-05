Il calciatore Gianni Sabella è morto in un incidente stradale | poche settimane fa era svenuto in campo

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 maggio 2022), un36enne di Tuturano (Brindisi), èin unin moto lungo la litoranea sud di Brindisi, nei pressi di Cerano. Viaggiava a bordo di uno scooter 125 insieme ad una donna che è rimasta ferita. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, sono in corso accertamenti per verificare le cause dell’e non è da escludere la pista di un malore durante la guida.giocava nella squadra di calcio cittadina, impegnata nel campionato di Terza Categoria.fa ilerainin seguito ad un contrasto di gioco. L'articolo CalcioWeb.