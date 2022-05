Gasperini | attacca gli arbitri per il gol di Acerbi | Il calcio non è credibile | troppi episodi assurdi

Pall_Gonfiato : #Atalanta - Il commento di Gian Piero #Gasperini al termine di #AtalantaSalernitana - alepacia95 : RT @Max_883: #Gasperini attacca ancora gli arbitri: 'Quello che è successo a Spezia è di una gravità assoluta' #SpeziaLazio #atalanta https… - tuttonapoli : Atalanta, Gasperini attacca: “Gravemente penalizzati dagli arbitri! Nostro calcio non è credibile…” - sportli26181512 : Gasperini attacca gli arbitri: 'Un disastro. L'episodio in Spezia-Lazio di una gravità assoluta, il nostro calcio n… - cmdotcom : #Gasperini attacca gli arbitri: 'Un disastro, #Atalanta troppo penalizzata. L'episodio in #SpeziaLazio è di una gra… -

NUOVO CICLO CONDALL'ANNO PROSSIMO - 'Intanto è evidente che in questo ritorno c'era la sensazione che il tempo passasse. Tanti giocatori sono andati via, è difficile per l'Atalanta ...L'Atalantaa testa bassa, ma le azioni avvolgenti a mille all'ora ammirate in tutta Europa ... A 15' dal terminerichiama accanto a sé Muriel e getta nella mischia Malinovskyi e il ...Atalanta, Gasperini analizza la crisi della sua squadra e attacca gli arbitri L'allenatore bergamasco prova ad analizzare il perchè la sua squadra non riesce ad essere più il rullo compressore degli ...Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, commenta ai microfoni di Sky il pareggio ottenuto in rimonta contro la Salernitana: “Siamo una squadra che sta cercando di dare tutto ciò che ha, non gli ...