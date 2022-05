Energia: M5S non vota dl in Cdm contro inceneritore Roma (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il M5S, in Consiglio dei ministri, si è astenuto dal voto sul dl aiuti e Energia. Dietro la scelta, la norma che 'apre' al termovalorizzatore nella città di Roma, scelta contrastata dai 5 Stelle. Il presidente del Movimento, Giuseppe Conte, avrebbe dato mandato ai suoi di non votare il dl, contrastando la norma sull'inceneritore. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022), 2 mag. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il M5S, in Consiglio dei ministri, si è astenuto dal voto sul dl aiuti e. Dietro la scelta, la norma che 'apre' al termovalorizzatore nella città di, scelta contrastata dai 5 Stelle. Il presidente del Movimento, Giuseppe Conte, avrebbe dato mandato ai suoi di nonre il dl, contrastando la norma sull'

