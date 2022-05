Come nasce la teoria del nonno ebreo di Hitler rilanciata da Lavrov (prove: zero) (Di lunedì 2 maggio 2022) Il padre del dittatore nazista era figlio illegittimo di padre ignoto, il cui nome resta un mistero. La tesi del «ricatto» di un nipote di Hitler lanciata dal gerarca Hans Frank non è mai stata minimamente provata Leggi su corriere (Di lunedì 2 maggio 2022) Il padre del dittatore nazista era figlio illegittimo di padre ignoto, il cui nome resta un mistero. La tesi del «ricatto» di un nipote dilanciata dal gerarca Hans Frank non è mai stata minimamente provata

