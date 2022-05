Casavatore | famiglie rivali si incontrano in auto | scatta la rissa in strada

(Di lunedì 2 maggio 2022) Poteva finire in tragedia laandata in scena ieri sera a, in provincia di Napoli, tra due. Qualcuno, però, ha allertato i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno sedato gli animi e riportato la situazione alla calma, denunciando anche sei persone.siinlain L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

dapimax73 : RT @NapoliToday: #Cronaca Rissa a ora di cena: lo scontro tra due famiglie - NapoliToday : #Cronaca Rissa a ora di cena: lo scontro tra due famiglie -

Rissa a ora di cena. Protagonisti due nuclei familiari di. Marito, moglie e papà di lei in un'automobile hanno incrociato un'altra vettura al cui interno erano seduti marito, moglie e fratello di lui. Non è ben chiaro come sia cominciato il tutto. ...Gli alunni dell'infanzia della Benedetto Croce disono lontani dalla scuola da febbraio. Il Municipio attende a giorni i risultati dei ... come raccontano ledegli studenti: 'Non ...Maxi rissa tra due famiglie nella giornata di ieri, sabato 30 aprile, intorno all’ora di cena a Casavatore: sei persone denunciate a piede libero.Rissa a ora di cena. Protagonisti due nuclei familiari di Casavatore. Marito, moglie e papà di lei in un'automobile hanno incrociato un'altra vettura al cui interno erano seduti marito, moglie e ...