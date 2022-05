Bayern Monaco, Hoeness: “Lewandowski resta al 100%” (Di lunedì 2 maggio 2022) “Presumo al 100% che Robert Lewandowski giocherà nel Bayern Monaco nella prossima stagione. Ha un contratto, è semplice“. A parlare è Uli Hoeness, presidente onorario dei bavaresi, che si sbilancia sul futuro dell’attaccante polacco, il cui contratto è in scadenza nel 2023. Più volte accostato al Barcellona, ma anche Nagelsmann non ha dubbi: “Voglio che rinnovi, gliel’avrò detto 50 volte”. Parole che sanno di permanenza per il fuoriclasse classe 1988. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) “Presumo alche Robertgiocherà nelnella prossima stagione. Ha un contratto, è semplice“. A parlare è Uli, presidente onorario dei bavaresi, che si sbilancia sul futuro dell’attaccante polacco, il cui contratto è in scadenza nel 2023. Più volte accostato al Barcellona, ma anche Nagelsmann non ha dubbi: “Voglio che rinnovi, gliel’avrò detto 50 volte”. Parole che sanno di permanenza per il fuoriclasse classe 1988. SportFace.

