ATP Madrid, Novak Djokovic esalta Alcaraz e punzecchia Nadal: “Tra loro Carlos è il numero 1” (Di lunedì 2 maggio 2022) Novak Djokovic punta al primo squillo del suo travagliato 2022. Il numero 1 al mondo non è ancora riuscito a mettersi in bacheca un torneo, anche a causa delle sue partecipazioni limitate; dopo la ‘sgambata’ in Serbia, in cui è arrivato in finale perdendo da Andrey Rublev, a Madrid punta al bersaglio grosso. In attesa del debutto nel 1000 iberico, che avverrà contro l’eclettico Gael Monfils, il serbo è stato intervistato dai canali ufficiali del torneo sulla popolarissima piattaforma Twitch, e tra le altre domande non ha perso tempo per poter fare i complimenti a Carlos Alcaraz e, allo stesso momento, punzecchiare Rafa Nadal. Djokovic si è allenato con il giovane spagnolo nelle scorse ore: “In primis è una brava persona. Rispettoso e ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022)punta al primo squillo del suo travagliato 2022. Il1 al mondo non è ancora riuscito a mettersi in bacheca un torneo, anche a causa delle sue partecipazioni limitate; dopo la ‘sgambata’ in Serbia, in cui è arrivato in finale perdendo da Andrey Rublev, apunta al bersaglio grosso. In attesa del debutto nel 1000 iberico, che avverrà contro l’eclettico Gael Monfils, il serbo è stato intervistato dai canali ufficiali del torneo sulla popolarissima piattaforma Twitch, e tra le altre domande non ha perso tempo per poter fare i complimenti ae, allo stesso momento,re Rafasi è allenato con il giovane spagnolo nelle scorse ore: “In primis è una brava persona. Rispettoso e ...

