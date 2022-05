1 Maggio, a Trieste scontri al corteo con No Green pass (Di lunedì 2 maggio 2022) corteo del Primo Maggio a Trieste con scontri tra sindacalisti e No Green pass e anche tra questi ultimi e le forze dell'ordine. Le prime tensioni si sono verificate subito alla partenza del corteo nel rione di San Giacomo dove erano confluite oltre tremila persone con i sindacati presi subito di mira da un gruppo di No Green pass, criticati per non aver difeso i lavoratori sulle decisioni adottate dal Governo. I No vax hanno quindi tentato di impedire che il corteo avanzasse e si sono verificati i primi contatti. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 2 maggio 2022)del Primocontra sindacalisti e Noe anche tra questi ultimi e le forze dell'ordine. Le prime tensioni si sono verificate subito alla partenza delnel rione di San Giacomo dove erano confluite oltre tremila persone con i sindacati presi subito di mira da un gruppo di No, criticati per non aver difeso i lavoratori sulle decisioni adottate dal Governo. I No vax hanno quindi tentato di impedire che ilavanzasse e si sono verificati i primi contatti.

