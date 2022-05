Ucraina, Scholz: “Pacifismo fuori tempo, servono armi per difesa” (Di domenica 1 maggio 2022) (Adnkronos) – Olaf Scholz contro un gruppo di intellettuali tedeschi che in una lettera aperta gli hanno chiesto di non mandare armi pesanti all’Ucraina e di lavorare piuttosto a un compromesso accettabile dalle due parti. In un tweet, pur senza fare riferimento esplicito a quel testo, il cancelliere tedesco ha scritto: “Io rispetto tutti i pacifisti e ogni posizione. Ma deve sembrare cinico ai cittadini ucraini quando gli si dice di difendersi dall’aggressione di Putin senza armi. Questo è fuori tempo”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 maggio 2022) (Adnkronos) – Olafcontro un gruppo di intellettuali tedeschi che in una lettera aperta gli hanno chiesto di non mandarepesanti all’e di lavorare piuttosto a un compromesso accettabile dalle due parti. In un tweet, pur senza fare riferimento esplicito a quel testo, il cancelliere tedesco ha scritto: “Io rispetto tutti i pacifisti e ogni posizione. Ma deve sembrare cinico ai cittadini ucraini quando gli si dice di difendersi dall’aggressione di Putin senza. Questo è”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

riotta : La Germania ricambia idea e invia in #Ucraina artiglieria antiaerea Gepard. Lo annuncia la ministro della Difesa La… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, Scholz: “L’embargo sul gas non la fermerebbe. Evitare grave crisi economica e perdita di mil… - infoitestero : Ucraina, Scholz: 'Pacifismo fuori tempo, servono armi per difesa' - infoitestero : Ucraina, Scholz: 'il pacifismo è fuori tempo' • Imola Oggi - AdamKowalik : Ma una cosa è perfettamente chiara: la reputazione della Germania in Ucraina e nel mondo è stata gravemente dannegg… -