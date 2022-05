Red Canzian emoziona Roby Facchinetti | in ospedale è lui che l’ha aiutato

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 1 maggio 2022) Per il compleanno diuna serie di sorprese a Domenica In e tra le tante c’è anche un collegamento in diretta con Red. “Sto molto bene e devo dire che l’amore che ho ritrovato…” Red si riferisce al periodo che da poco ha superato. Ha rischiato la vita a causa di un’infezione al cuore ma l’amore che ha ricevutoad andare avanti. E’ soprattutto il sostegno che ha ricevuto daad averlomentre era in. Sua moglie Bea gli leggeva i messaggi di: “I messaggi disono stati delle prove che vanno al di là dell’amicizia, perché sai dire che siamo stati amici per sempre, come abbiamo detto anche in una canzone, ma è nel dopo che si ...