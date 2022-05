Perisic e Lautaro stendono l’Udinese: l’Inter resta nella scia del Milan (Di domenica 1 maggio 2022) l’Inter espugna la Dacia Arena grazie alle reti di Perisic e Lautaro: i nerazzurri restano nella scia del Milan. Lotta scudetto ancora aperta. Udinese-Inter è appena finita. La gara delle ore 18.00 del trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022 vale la vittoria per 2-1 a favore della squadra di Simone Inzaghi. La formazione nerazzurra espugna Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 1 maggio 2022)espugna la Dacia Arena grazie alle reti di: i nerazzurrinodel. Lotta scudetto ancora aperta. Udinese-Inter è appena finita. La gara delle ore 18.00 del trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022 vale la vittoria per 2-1 a favore della squadra di Simone Inzaghi. La formazione nerazzurra espugna Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | FISCHIO FINALE E sono 3 punti! Vittoria importantissima alla Dacia Arena ???? #UdineseInter 1? - 2? ? 12'-… - Inter : ?? | INTERVALLO Finisce un primo tempo a ritmi elevati per i nerazzurri! ??? ?? Si va a riposo in vantaggio!… - Inter : ??| PRECISIONE 59'- Ancora #Perisic che infila la difesa bianconera e serve #Lautaro, palla in corner ?? Continuiamo… - _andre24 : RT @Inter: ?? | FISCHIO FINALE E sono 3 punti! Vittoria importantissima alla Dacia Arena ???? #UdineseInter 1? - 2? ? 12'- #Perisic ? 39… - cavalierepadano : RT @Inter: ?? | FISCHIO FINALE E sono 3 punti! Vittoria importantissima alla Dacia Arena ???? #UdineseInter 1? - 2? ? 12'- #Perisic ? 39… -