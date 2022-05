Pagelle Concertone Primo Maggio: Lundini geniale (9), l’ironia dubbia di Bugo (5) (Di domenica 1 maggio 2022) L’evento dedicati ai lavoratori è tornato con il pubblico, in piazza San Giovanni a Roma. La conduttrice visibilmente emozionata ha tenuto le fila e presentato i molti ospiti Leggi su corriere (Di domenica 1 maggio 2022) L’evento dedicati ai lavoratori è tornato con il pubblico, in piazza San Giovanni a Roma. La conduttrice visibilmente emozionata ha tenuto le fila e presentato i molti ospiti

Gazzettino : Concertone, le pagelle. Max Pezzali ripercorre i suoi 'Anni' (voto 9), La Rappresentante di Lista (10) - BassoFabrizio : Sempre i più sinceri, i più coraggiosi: il vaffa alla guerra de @LRDLofficial (10 in pagella) è un dei momenti più… - infoitcultura : Concertone, le pagelle. La (finta) telefonata di Lundini a Putin conquista tutti (voto 10), i Coma_Cose incend - BassoFabrizio : La misteriosa, sulfurea #Caffelatte, @levibrazioni_of e i @coma_cose in giallo fluo come la loro musica. Il… - BassoFabrizio : Il #concertone sta regalando emozioni: @MRRAINOFFICIAL da 9 in pagella, poi #Hu, #Giorgieness, #Mille,… -