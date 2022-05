Milano sogna, Napoli resta a guardare. Pagherà Spalletti? Come accaduto con Sarri ed Ancelotti? (Di domenica 1 maggio 2022) Milano con Inter e Milan sognano lo scudetto, il Napoli resta a guardare dopo aver lottato per tutta la stagione per il titolo. Ancora una volta la squadra azzurra deve guardare qualcun altro vincere il titolo, Come accaduto già nel recente passato con Sarri. In quel caso non bastarono 91 punti per arrivare al primo posto, a causa di una Juventus schiacciasassi e di arbitri poco attenti, per usare un eufemismo. Sarri poi venne allontanato pagando un po’ per tutti la disfatta azzurra. Napoli, Spalletti e lo scudetto Quest’anno ad andare vicino al titolo è stato Luciano Spalletti, in un campionato che in tanti dicono sia stato più semplice rispetto a quello del 2018 con ... Leggi su napolipiu (Di domenica 1 maggio 2022)con Inter e Milanno lo scudetto, ildopo aver lottato per tutta la stagione per il titolo. Ancora una volta la squadra azzurra devequalcun altro vincere il titolo,già nel recente passato con. In quel caso non bastarono 91 punti per arrivare al primo posto, a causa di una Juventus schiacciasassi e di arbitri poco attenti, per usare un eufemismo.poi venne allontanato pagando un po’ per tutti la disfatta azzurra.e lo scudetto Quest’anno ad andare vicino al titolo è stato Luciano, in un campionato che in tanti dicono sia stato più semplice rispetto a quello del 2018 con ...

napolipiucom : Milano sogna, Napoli resta a guardare. Pagherà Spalletti? Come accaduto con Sarri ed Ancelotti? #DeLaurentiis… - oppicimarco1 : @FootballAndDre1 Allegri sogna di diventare un punto vendita nella zona di Milano - sportli26181512 : Tuttosport - Il Milan sogna Mahrez, guadagna poco più di 6 milioni: Il probabile arrivo del fondo arabo a Milano sp… - basukirahmat84 : RT @InterHubOff: ??#Allegri sogna #Skriniar: accordo con l’#Inter sulla carta difficile ma non impossibile, soprattutto in caso di mancato r… - InterHubOff : ??#Allegri sogna #Skriniar: accordo con l’#Inter sulla carta difficile ma non impossibile, soprattutto in caso di ma… -